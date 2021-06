Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Gironde, Saint-Julien-Beychevelle Les Estivales de Musique en Médoc – Château Lagrange Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Julien-Beychevelle

Les Estivales de Musique en Médoc – Château Lagrange Saint-Julien-Beychevelle, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Saint-Julien-Beychevelle. Les Estivales de Musique en Médoc – Château Lagrange 2021-07-15 – 2021-07-15

Saint-Julien-Beychevelle Gironde Saint-Julien-Beychevelle Dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc, le Château Lagrange accueille :

Violon : Mayumi Kanagawa (2nd Prix Concours Long-Thibault à Paris 2018 / 4eme Prix Concours Tchaikovsky à Moscou 2019)

Piano : Giuseppe Guarrera ( 1er Prix Concours Pianistico Nazionale Premio Venezia 2010 / 2nd Prix Concours James Mottram à Manchester 2015 / 2nd Prix + Prix du public Concours de Montréal 2017)

Au programme : Carl Maria von Weber, Toru Takemitsu, Richard Strauss

Billetterie à la maison du Tourisme et du Vin de Pauillac Dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc, le Château Lagrange accueille :

Violon : Mayumi Kanagawa (2nd Prix Concours Long-Thibault à Paris 2018 / 4eme Prix Concours Tchaikovsky à Moscou 2019)

Piano : Giuseppe Guarrera ( 1er Prix Concours Pianistico Nazionale Premio Venezia 2010 / 2nd Prix Concours James Mottram à Manchester 2015 / 2nd Prix + Prix du public Concours de Montréal 2017)

Au programme : Carl Maria von Weber, Toru Takemitsu, Richard Strauss

Billetterie à la maison du Tourisme et du Vin de Pauillac Dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc, le Château Lagrange accueille :

Violon : Mayumi Kanagawa (2nd Prix Concours Long-Thibault à Paris 2018 / 4eme Prix Concours Tchaikovsky à Moscou 2019)

Piano : Giuseppe Guarrera ( 1er Prix Concours Pianistico Nazionale Premio Venezia 2010 / 2nd Prix Concours James Mottram à Manchester 2015 / 2nd Prix + Prix du public Concours de Montréal 2017)

Au programme : Carl Maria von Weber, Toru Takemitsu, Richard Strauss

Billetterie à la maison du Tourisme et du Vin de Pauillac Dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc, le Château Lagrange accueille :

Violon : Mayumi Kanagawa (2nd Prix Concours Long-Thibault à Paris 2018 / 4eme Prix Concours Tchaikovsky à Moscou 2019)

Piano : Giuseppe Guarrera ( 1er Prix Concours Pianistico Nazionale Premio Venezia 2010 / 2nd Prix Concours James Mottram à Manchester 2015 / 2nd Prix + Prix du public Concours de Montréal 2017)

Au programme : Carl Maria von Weber, Toru Takemitsu, Richard Strauss

Billetterie à la maison du Tourisme et du Vin de Pauillac

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Julien-Beychevelle Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Julien-Beychevelle Adresse Ville Saint-Julien-Beychevelle lieuville 45.14965#-0.77166