Pauillac Gironde 18 EUR Dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc, le Château Lafite-Rothschild accueille le pianiste Jonathan Fournel

1er Prix Concours Reine Elisabeth 2021

Programme : Chopin, Nocturne op. 62 n°1 ; Chopin, Sonate n°3 en si mineur opus 58 ; Brahms, Sonate n°3 en fa mineur opus 5.

