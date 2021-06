Pauillac Pauillac Gironde, Pauillac Les Estivales de Musique en Médoc – Château Lafite-Rothschild Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Les Estivales de Musique en Médoc – Château Lafite-Rothschild Pauillac, 30 juin 2021-30 juin 2021, Pauillac. Les Estivales de Musique en Médoc – Château Lafite-Rothschild 2021-06-30 – 2021-06-30

Pauillac Gironde Dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc, le Château Lafite-Rothschild accueille :

Alexandre Kantorow

1er Prix Concours Tchaikovsky à Moscou 2019 + Médaille d’or

Programme : Brahms – 4 Ballades (25′) / Liszt – Après une lecture du Dante (18′) /Schumann – Sonate n°1 (35′)

