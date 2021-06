Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Gironde, Saint-Julien-Beychevelle Les Estivales de Musique en Médoc – Château Branaire-Ducru Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Julien-Beychevelle

Les Estivales de Musique en Médoc – Château Branaire-Ducru Saint-Julien-Beychevelle, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Julien-Beychevelle. Les Estivales de Musique en Médoc – Château Branaire-Ducru 2021-07-13 – 2021-07-13

Saint-Julien-Beychevelle Gironde Dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc, le Château Branaire-Ducru accueille :

Guitare : Thibaut Garcia (Lauréat de nombreux concours + Victoire de la Musique 2019)

Accordéon : Félicien Brut (Lauréat de nombreux concours)

Concert commenté par Séverine Garnier

Au programme : Luigi Boccherini, Astor Piazzolla, Eladia Blázquez, Maurice Ravel, Medley de Valses, Regino Sáinz de la Maza, Richard Galliano, Thibault Perrine, Radamès Gnattali…

Billetterie à la maison du Tourisme et du Vin de Pauillac Dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc, le Château Branaire-Ducru accueille :

Guitare : Thibaut Garcia (Lauréat de nombreux concours + Victoire de la Musique 2019)

Accordéon : Félicien Brut (Lauréat de nombreux concours)

Concert commenté par Séverine Garnier

Au programme : Luigi Boccherini, Astor Piazzolla, Eladia Blázquez, Maurice Ravel, Medley de Valses, Regino Sáinz de la Maza, Richard Galliano, Thibault Perrine, Radamès Gnattali…

Billetterie à la maison du Tourisme et du Vin de Pauillac Dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc, le Château Branaire-Ducru accueille :

Guitare : Thibaut Garcia (Lauréat de nombreux concours + Victoire de la Musique 2019)

Accordéon : Félicien Brut (Lauréat de nombreux concours)

Concert commenté par Séverine Garnier

Au programme : Luigi Boccherini, Astor Piazzolla, Eladia Blázquez, Maurice Ravel, Medley de Valses, Regino Sáinz de la Maza, Richard Galliano, Thibault Perrine, Radamès Gnattali…

Billetterie à la maison du Tourisme et du Vin de Pauillac Dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc, le Château Branaire-Ducru accueille :

Guitare : Thibaut Garcia (Lauréat de nombreux concours + Victoire de la Musique 2019)

Accordéon : Félicien Brut (Lauréat de nombreux concours)

Concert commenté par Séverine Garnier

Au programme : Luigi Boccherini, Astor Piazzolla, Eladia Blázquez, Maurice Ravel, Medley de Valses, Regino Sáinz de la Maza, Richard Galliano, Thibault Perrine, Radamès Gnattali…

Billetterie à la maison du Tourisme et du Vin de Pauillac

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Julien-Beychevelle Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Julien-Beychevelle Adresse Ville Saint-Julien-Beychevelle lieuville 45.14478#-0.73847