Les Estivales de Musique en Médoc au Château Léoville Poyferré Château Léoville Poyferré Saint-Julien-Beychevelle, jeudi 4 juillet 2024.

Le château Léoville Poyferré accueille la mezzo-soprano Sophokazi Molteno, Lauréate BBC Singer of the World 2023 au chant lyrique, accompagnée du pianiste Hervé N’Kaoua.

Au programme de cette soirée Schubert, Mahler, Strauss, Sengiyeza, Gounod, Bizet, Rossini,….

Une dégustation de vins se tiendra à l’issue du concert.

Sur réservation. Billetterie à l’Office de Tourisme Médoc-Vignoble à partir de fin avril et sur le site internet des Estivales de Musique en Médoc. 38 38 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 20:00:00

fin : 2024-07-04

Château Léoville Poyferré 38 rue de Saint-Julien

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine secretaire@estivales-musique-medoc.com

