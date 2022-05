Les Estivales de Musique en Médoc au Château Léoville-Poyferré Saint-Julien-Beychevelle, 12 juillet 2022, Saint-Julien-Beychevelle.

Les Estivales de Musique en Médoc au Château Léoville-Poyferré Saint-Julien-Beychevelle

2022-07-12 20:00:00 – 2022-07-12

Saint-Julien-Beychevelle Gironde Saint-Julien-Beychevelle

18 EUR Le Château Léoville-Poyferré reçoit le percussionniste Aurélien Gignoux, 2ème Prix au concours ARD Munich 2019 et le pianiste Hervé N’Kaoua.

Au programme : Couperin, Les Barricades Mystérieuses transcription pour Marimba) ; Andrew Thomas, Merlin ; Antonio Lauro, Valse Criollo Vénézuélienne ; Emmanuel Séjourné, Attraction ; Debussy, Six épigraphes antiques- arrangement pour piano et percussions ; Alexej Gerassimez, Piazonore et Manuel De Falla, danse del terror-arrangement pour piano et percussions clavier.

Une dégustation aura lieu à l’issue du concert.

Les Estivales de Musique en Médoc

Saint-Julien-Beychevelle

