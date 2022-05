Les Estivales de Musique en Médoc au Château Branaire-Ducru Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Julien-Beychevelle Gironde 18 EUR Le Château Branaire-Ducru accueille la violoncelliste Anastasia Kobekina, Médaille de bronze du concours Tchaïkovsky 2019, et le pianiste Hervé N’Kaoua.

Au programme du concert :

Schuman, Fantasiestück ; Kobekin, Romance et Rachmaninov, Sonate.

+33 6 69 32 48 19

