Les Estivales de Musique en Médoc au Château Batailley Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Les Estivales de Musique en Médoc au Château Batailley Pauillac, 7 juillet 2022, Pauillac. Les Estivales de Musique en Médoc au Château Batailley Pauillac

2022-07-07 20:00:00 – 2022-07-07

Pauillac Gironde 18 EUR Le château Haut Batailley accueille l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, sous la direction de Chloé Dufresne, Prix Spécial, Prix du Public et de l’Orchestre Concours de Besançon 2021. Avec Sophie Dervaux-Dartigalongue, lauréate de nombreux concours, au basson.

Au programme :

Weber, Ouverture d’Obéron ; Weber, Concerto pour basson et Brahms, Symphonie n°3.

Une dégustation aura lieu à l’issue du concert. Le château Haut Batailley accueille l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, sous la direction de Chloé Dufresne, Prix Spécial, Prix du Public et de l’Orchestre Concours de Besançon 2021. Avec Sophie Dervaux-Dartigalongue, lauréate de nombreux concours, au basson.

Au programme :

Weber, Ouverture d’Obéron ; Weber, Concerto pour basson et Brahms, Symphonie n°3.

Une dégustation aura lieu à l’issue du concert. Le château Haut Batailley accueille l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, sous la direction de Chloé Dufresne, Prix Spécial, Prix du Public et de l’Orchestre Concours de Besançon 2021. Avec Sophie Dervaux-Dartigalongue, lauréate de nombreux concours, au basson.

Au programme :

Weber, Ouverture d’Obéron ; Weber, Concerto pour basson et Brahms, Symphonie n°3.

Une dégustation aura lieu à l’issue du concert. Les Estivales de Musique en Médoc

Pauillac

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pauillac Autres Lieu Pauillac Adresse Ville Pauillac lieuville Pauillac Departement Gironde

Pauillac Pauillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pauillac/

Les Estivales de Musique en Médoc au Château Batailley Pauillac 2022-07-07 was last modified: by Les Estivales de Musique en Médoc au Château Batailley Pauillac Pauillac 7 juillet 2022 Gironde Pauillac

Pauillac Gironde