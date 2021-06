Les Estivales de Montfort Montfort-en-Chalosse, 26 juin 2021-26 juin 2021, Montfort-en-Chalosse.

5 EUR 10h ouverture des Estivales (marché de producteurs et d’artisans d’art, parcours culturel, expositions de Marcel Saint-Martin à la mairie et au Chapeau de Mél, de Sébastien Mas en face de la mairie et de 2 peintres sous la halle), 11h inauguration de la Grand’rue, 11h30 concert avec l’harmonie municipale et l’école de musique, 17h30 départ course des héros 10 km, 18h départ course 2 et 5 km (en soutien à l’association Les Amis des Enfants du Monde ).

+33 5 58 98 60 12

Raduxpics