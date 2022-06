Les Estivales de Montagne Montagne Montagne Catégories d’évènement: 33570

Montagne

Les Estivales de Montagne Montagne, 2 août 2022, Montagne. Les Estivales de Montagne Montagne

2022-08-02 – 2022-08-06

Montagne 33570 Montagne Du 2 au 6 août 2022 se tiendra la troisième édition du Festival « Les Estivales de Montagne ». Programme de la saison 2022 :

Mardi 2 août 2022 20H30 Château St Georges

QUATUOR ELLIPSOS, saxophones// (durée : 1h15) Mercredi 3 août 2022 20h30 Château Saint Georges

Le Trio de Jean Pierre VIMONT// (durée : 1h15) Jeudi 4 août 2022 20h30 Eglise Saint Martin

L’Affaire Dussaert de Jacques MOUGENOT// (durée : 1h15) Le Rallye des Estivales, de 10h00 à 18h00, au départ de Montagne Saint-Emilion. Vendredi 5 août 2022 20H30 Eglise saint Martin

Camille THOUVENOT, le trio Mettà// (durée : 1h15) Samedi 6 août 2021 17h Eglise Notre Dame de Parsac

Le violon de Daniel//(durée : 1h15) Samedi 6 août 2021 20h30 Moulins de Calon

