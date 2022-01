Les Estivales de Montagne Eglise St Martin,Montagne, 4 août 2020, Montagne.

Les Estivales de Montagne

du mardi 4 août 2020 au samedi 8 août 2020 à Eglise St Martin, Montagne

Ce festival se déroule dans le centre bourg de Montagne magnifiquement réhabilité . Concerts classique, lyrique, jazz,blues et pièce de théâtre seront joués dans l’Eglise Saint Martin et dans le Pac de la Réserve à 20h30 . Les dégustations de vins locaux et de produits gastronomiques seront proposées gratuitement avant chaque spectacle à 19h30. Des dîners avec les artistes seront proposés tous les soirs sur réservation à La Réserve du Prsbytère. Visites aux Moulins de Calon tous les jours pendant le festival Visites guidées gratuites des 3 églises romanes pendant le festival Organisation de visites au château Saint Georges sur réservation les après midi du mardi au vendredi Cocktails et boissons à partir de 17h au bar éphémère du Parc de la Réserve Parkings communaux gratuits Protocole sanitaire sera respectueux des recommandations nationales

Billet plein tarif :20 Euros, demandeur d’emploi:7 Euros,enfants de 9 à 12 ans : gratuit,Tarifs 3 spectacles 45 Euros, Tarifs 5 spectacles : 80 Euross

Festival artistique, culturel et gustatif

Eglise St Martin,Montagne Grande Rue, 33570 Montagne Montagne Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-08-04T20:30:00 2020-08-04T22:00:00;2020-08-05T20:30:00 2020-08-05T22:00:00;2020-08-06T20:30:00 2020-08-06T22:00:00;2020-08-07T20:30:00 2020-08-07T22:00:00;2020-08-08T20:30:00 2020-08-08T22:00:00