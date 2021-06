Argenton-sur-CreuseArgenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse, Indre Les Estivales de l’Orgue Cavaillé-Coll d’Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-CreuseArgenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Argenton-sur-Creuse Indre 1 rue du Point du Jour Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse 6ème édition des Estivales de l’Orgue du 16 au 18 juillet, sur l’orgue historique Cavaillé-Coll de l’Eglise Saint-Sauveur d’Argenton-sur-Creuse avec des artistes prestigieux.

Au programme :

Vendredi 16 juillet à 17h – Kurt LUEDERS : Bach, Böhm, Mendelssohn, Hindemith.

Samedi 17 juillet à 17h – Christian OTT et Isabelle LAGORS, Duo orgue et harpe Voyage romantique : Saint-Saëns, Debussy, Wagner, Guilmant, Lefébure-Wély.

