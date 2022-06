Les estivales de la Nature : Sortie nature aux Petits Sablons, 2 août 2022, .

Les estivales de la Nature : Sortie nature aux Petits Sablons



2022-08-02 – 2022-08-02

+33 5 49 66 17 65

Entre bord de rivière et prairies sèches, de vallée à vallons, les coteaux des Petits sablons présentent une richesse tant végétale qu’animale importante. Ce relief particulier sur un si petit espace a favorisé une mosaïque d’écosystèmes très importante entre trame verte et trame bleue. Randonnée de 2 km environ. Prévoir chaussures de marche, tenue adaptée aux conditions météo et bouteille d’eau.

Anthony RARD

dernière mise à jour : 2022-06-17 par