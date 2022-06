Les estivales de la Nature : Oiseaux des bords du Thouet aux Petits Sablons, 23 août 2022, .

Les estivales de la Nature : Oiseaux des bords du Thouet aux Petits Sablons



2022-08-23 – 2022-08-23

EUR L’Espace Naturel Sensible Les petits sablons présente un cortège d’oiseaux surprenant, entre plaine céréalière, haies et rivière. De bruyants à extrêmement discret il faudra s’armer de patience et d’outils pour les reconnaitre. Randonnée de 1 km environ. Prévoir chaussures de marche, tenue adaptée aux conditions météo et bouteille d’eau

+33 5 49 66 17 65

