Les estivales de la Nature : La vie extraordinaire d’une mare Thouars, 4 août 2022, Thouars.

2022-08-04 – 2022-08-04

EUR Dans une mare se côtoient des animaux surprenants. Certains respirent de l’air et volent, d’autre n’y passent que leur stade larvaire, d’autres encore toute leur vie. A partir d’une pêche à l’épuisette, il sera plus simple de les observer. Prévoir chaussures de marche, tenue adaptée aux conditions météo et bouteille d’eau.

Dans une mare se côtoient des animaux surprenants. Certains respirent de l’air et volent, d’autre n’y passent que leur stade larvaire, d’autres encore toute leur vie. A partir d’une pêche à l’épuisette, il sera plus simple de les observer. Prévoir chaussures de marche, tenue adaptée aux conditions météo et bouteille d’eau.

