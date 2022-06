Les estivales de la Nature : La vie au bord du Thouet Saint-Jacques-de-Thouars Saint-Jacques-de-Thouars Catégories d’évènement: Saint-Jacques-de-Thouars

Les estivales de la Nature : La vie au bord du Thouet

Saint-Jacques-de-Thouars, 11 août 2022

Un bord de rivière accessible et c'est une découverte d'espèces surprenantes aquatiques ou terrestres insoupçonnées. Les sens en éveil lors d'une balade nature permettront une observation aisée. Randonnée de 1 km environ. Prévoir chaussures de marche, tenue adaptée aux conditions météo et bouteille d'eau.

