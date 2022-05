LES ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – UNE FEMME DE POUVOIR, LA PHARAONNE HATSHEPSOUT, 4 juin 2022, .

LES ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – UNE FEMME DE POUVOIR, LA PHARAONNE HATSHEPSOUT

2022-06-04 – 2022-06-04

« Une femme de pouvoir, la pharaonne Hatshepsout »

Florence FERRARI, Écrivaine, poète et conférencière, auteure de romans historiques

Florence FERRARI Femme-Pharaon, Hatshepsout, règne en majesté, pendant vingt ans, sur le bassin méditerranéen. Elle n’est pas la reine intrigante et sans scrupule que l’on a souvent présentée. Les historiens évoquent, maintenant, le fait que celle qui était censée assurer la régence se serait peut-être emparée du pouvoir pour préserver sa dynastie et par la même son neveu Thoutmosis III d’une insurrection du harem.

Hatshepsout est, en effet, une reine Pacifiste. Elle rompt, en ce sens, avec les pharaons guerriers et conquérants qui jusqu’alors avaient fait régner la loi du sang. Ainsi, elle agrandit intelligemment son domaine par le biais d’expéditions commerciales et instaure une co-royauté, partageant le pouvoir avec son neveu.

Pour la Pharaonne, pénétrée de spiritualité, le cœur est le réceptacle de la vie. Elle restaure et édifie de nombreux temples. Celui de Deir el Bahari est un message qu’elle lègue à la postérité. Elle croit à la présence du surnaturel dans la condition humaine mais aussi à la capacité de l’âme à transcender le temps et l’espace.

Sans doute est-elle influencée par les livres sapientiaux prônant une morale individuelle participant au bien de la communauté. C’est l’avènement de la conscience et d’un humanisme métaphysique. Plus tard, Grecs et Chrétiens baseront leur sagesse sur des axiomes égyptiens tels que « Aime ton prochain comme toi-même ».

Auteur de romans historiques dans lesquels l’aventure, les intrigues,les rebondissements sont indissociables de la pédagogie, poète et conférencière, titulaire d’une licence de droit public (option Histoire), Florence FERRARI est Membre d’honneur de l’association Histoire et Information. Elle vit à Montpellier et donne des conférences sur le Catharisme, les Templiers, l’Égypte ancienne…

