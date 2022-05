LES ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTÉS

2022-06-03 – 2022-06-03 « Recherches scientifiques et sociétés »

Marie-France BARTHET, Présidente du CAUE de l’Aude, ancienne présidente de l’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées Marie-France BARTHET Les connaissances développées par la Recherche scientifique ont, depuis un siècle, profondément modifié nos sociétés. Pour comprendre le rôle de la Recherche sur nos transformations sociétales, nous partirons de la soif de connaissances, moteur de nos cerveaux, et de nos capacités à coopérer. Puis nous analyserons l’essor de la recherche dans tous les domaines, sciences exactes et sciences humaines, depuis le 20ème siècle. Nous décrirons les impacts sur la société du point de vue du développement économique mais aussi de la perception actuelle des sciences. En conclusion, nous présenterons différents scénarios possibles des interactions entre recherche, innovation et évolution de la société. Après une formation en mathématiques puis informatique à l’Université Paul Sabatier, Marie-France BARTHET a fait une carrière d’enseignant-chercheur à l’Université de Toulouse en se spécialisant en recherche sur les Interactions Homme-Machine.

Elle a ensuite exercé différentes missions liées aux relations entre recherche publique et privée : Déléguée régionale à la recherche et à la technologie, conseillère du Préfet de Région et du recteur, Conseillère sur les pôles de compétitivité à la DATAR.

Elle a contribué ensuite à la création de l’Université fédérale de Toulouse comme Directrice puis Présidente. Elle a exercé un mandat de Conseillère régionale d’Occitanie comme Présidente de la commission Enseignement supérieur, Recherche et Innovation. Elle est actuellement Présidente du CAUE de l’Aude et Présidente de l’Union Régionale des CAUE d’Occitanie. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

