LES ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – NOTRE SANTÉ ET LA BIODIVERSITÉ, UNE SEULE SANTÉ

2022-06-07 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-07

« Notre santé et la biodiversité, une seule santé ! »

Francelyne MARANO, Professeure émérite, Université Paris Cité,

Présidente de la commission spécialisée sur les risques environnementaux au Haut Conseil de la Santé Publique

Francelyne MARANO Dans les enquêtes auprès des Français sur leur perception des risques, les questions environnementales s’affirment comme un enjeu majeur et les préoccupations liées à la dégradation de l’environnement et à son impact sanitaire concernent une personne sur trois. Par ailleurs, la crise de la Covid-19 a rappelé de façon dramatique le lien étroit entre santé humaine, santé animale et santé de l’environnement. Les comportements humains, par leur impact sur la biodiversité et le changement climatique, pèsent lourdement dans l’origine des infections virales émergentes. Ceci a conduit l’organisation mondiale de la santé à promouvoir une approche intégrée et unifiée de la santé publique, animale et environnementale autour du concept « un monde, une santé ». En effet, 75% des maladies émergentes proviennent des espèces animales dont les espèces sauvages. La proximité entre la faune sauvage, les espèces domestiques et les activités humaines ainsi que l’impact du changement climatique sur les écosystèmes sont propices au franchissement de barrière d’espèce pour certains pathogènes. De la même façon, les échanges mondialisés et les dégradations environnementales ont conduit au développement d’espèces végétales invasives telles que l’ambroisie hautement allergisante. Pour éviter l’émergence d’une nouvelle pandémie, l’arrivée d’espèces nuisibles animales ou végétales envahissantes, des solutions existent à travers une gestion raisonnée de notre environnement, en particulier à l’échelle locale.

Francelyne MARANO est professeur émérite de biologie cellulaire et toxicologie à l’Université de Paris Cité. Elle est experte dans le domaine des relations entre la santé et l’environnement. Elle a été présidente du conseil scientifique de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement (AFSSE) à sa création. Elle a été impliquée dans l’élaboration des quatre Plans Nationaux Santé Environnement (PNSE) et dans leur suivi. Elle a été membre fondatrice et présidente de la Société Française de Santé Environnement (SFSE). Elle est présidente de la commission spécialisée sur les risques environnementaux au Haut Conseil de la Santé Publique.

