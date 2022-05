LES ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – L’OURS, SEIGNEUR DES PYRÉNÉES Arzens, 8 juin 2022, Arzens.

« L’ours, seigneur des Pyrénées »

Claudine PAILHÈS, Conservateur général honoraire du Patrimoine

Claudine PAILHÈS Dans l’ensemble de croyances et de pratiques multiséculaires liées à l’animal sauvage, l’ours a une place tout à fait singulière, depuis toujours et aujourd’hui encore. Il représente la plus intense des cohabitations pyrénéennes et l’ambiguïté qui préside aux rapports homme-animal est avec lui poussée à l’extrême. L’homme face à l’ours, c’est la crainte et l’admiration, l’inquiétude et la fascination, l’attrait et le rejet. Croyances populaires, fêtes calendaires, contes, légendes hagiographiques, décor des églises et même gagne-pain des montreurs d’ours, l’ours est omniprésent dans le patrimoine pyrénéen. Il est même devenu un symbole identitaire, incarnation des libertés pyrénéennes autant que produit d’appel commercial. Ce qui constitue l’aboutissement contemporain de la contradiction qui a toujours présidé aux rapports entre le Pyrénéen et l’ours : on en a fait le symbole du pays au moment où on l’exterminait…

Claudine PAILHÈS, diplômée de l’École nationale des Chartes, a été directrice des Archives départementales de l’Ariège et enseignante à l’Université Jean Jaurès de Toulouse. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur les Pyrénées, en particulier sur les Pyrénées médiévales et les comtes de Foix.

