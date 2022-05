LES ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – LA BOSSE DES MATHS N’EXISTE PAS : SOCIOLOGIE DES INÉGALITÉS DEVANT LES SCIENCES, 1 juin 2022, .

« La bosse des maths n’existe pas : sociologie des inégalités devant les sciences »

Clémence PERRONNET, Docteure en sociologie. Maîtresse de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Catholique de l’Ouest (Vannes)

Clémence PERRONNET Les disciplines scientifiques sont réputées plus égalitaires que les matières littéraires : on les considère souvent comme l’outil privilégié d’ascension sociale de celles et ceux qui n’ont pas d’héritage culturel ou familial. Pourtant, dans les faits, études et carrières scientifiques sont loin d’être de refléter la diversité de la population. Les femmes, les jeunes issus des classes populaires ou des minorités ethno-racisées sont toujours largement sous-représentés dans ces domaines.

À partir d’une enquête sociologique menée auprès d’enfants et de professionnel·les de l’enseignement et de la médiation scientifique, cette conférence explore comment, loin de la neutralité qu’on leur prête, les sciences attisent les inégalités sociales.

Les travaux de Clémence PERRONNET portent sur la culture scientifique et les rapports aux sciences. Elle est spécialiste de la sociologie de la culture, de l’éducation, des sciences et du genre : analyse des liens entre structures sociales et activités culturelles (production, consommation et réception des biens), construction sociale du (dé)goût, des pratiques et des (dés)engagements vis-à-vis des sciences ; inégalités scolaires et effets des politiques éducatives.

