LES ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – II Y A 500 000 ANS, LES PREMIERS GROUPES HUMAINS DANS LE PIÉMONT PYRÉNÉEN

2022-06-02 – 2022-06-02

« II y a 500 000 ans, les premiers groupes humains dans le piémont pyrénéen »

Amélie VIALET, Paléoanthropologue, maître de conférences au Muséum national d’Histoire naturelle. UMR 7194 Histoire naturelle de l’Homme préhistorique

Amélie VIALET Si plusieurs sites, notamment dans le bassin méditerranéen ont livré la preuve d’une présence humaine dès 1,4 million d’années, les témoignages sont plus récents en piémont pyrénéen : 560 000 ans pour les niveaux en cours de fouilles dans la Caune de l’Arago à Tautavel près de Perpignan et autour de 250 000 ans pour les occupations des cavités du massif de Montmaurin, au sud-ouest de Toulouse. Ces sites nous permettent de suivre les changements morphologiques des populations et de leur mode de vie à un moment clé de l’évolution humaine, celui de l’émergence des Néandertaliens.

Amélie VIALET est paléo-anthropologue. Ses travaux portent sur l’évolution morphologique des premiers hommes d’Eurasie. Elle est responsable, entre autres, d’un programme de recherche dédié aux grottes préhistoriques de Montmaurin ayant déjà livré plusieurs fossiles humains attribués à Néandertal et ses ancêtres. Au centre de recherches de Tautavel, elle contribue à l’étude des restes humains mis au jour à la Caune de l’Arago et aux campagnes de fouilles archéologiques. En parallèle, elle dirige, à l’Institut des Sciences du Calcul et des Données de Sorbonne-Université, l’équipe pluridisciplinaire « Origins of Speech » dont les recherches portent sur l’origine du langage chez les homininés fossiles par la modélisation des tissus mous de l’appareil vocal, en utilisant comme modèles les Homo sapiens et les primates non-humains.

