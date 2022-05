LES ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – ENFANTS PLACÉS, DÉPLACÉS, VERTUS D’UN VOYAGE SOLIDAIRE, 31 mai 2022, .

LES ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – ENFANTS PLACÉS, DÉPLACÉS, VERTUS D’UN VOYAGE SOLIDAIRE

2022-05-31 – 2022-05-31

« Enfants placés, déplacés, vertus d’un voyage solidaire »

Marilyne GÉRARDI, Directrice du pôle protection de l’enfance Aude/Hérault de l’ANRAS.

Directrice du Pôle Social Éducatif et Professionnel Olympe de Gouges à Fendeille

Marilyne GÉRARDI Mobilité et Solidarité. Faire ouvrir les yeux et l’esprit des jeunes placés au sein d’institutions qui relèvent du Champ de la Protection de l’Enfance. Repousser les limites des murs de ces organismes qui les accueillent. Leur faire découvrir le Monde, l’Autre, les autres, en les amenant vers eux, en les faisant voyager, en les déplaçant vers d’autres milieux, d’autres cultures, d’autres besoins…

C’est la mission de l’association ANRAS Solidarités, créée à la suite de l’attentat contre Charlie Hebdo pour aider une partie de ces jeunes enfermés dans une position de refus de respect aux victimes.

Son objectif est d’éveiller chez eux le souci de comprendre le Monde , sa complexité, ses difficultés en proposant des alternatives d’engagement comme la Participation à des Chantiers Solidaires à l’Etranger. Les premiers furent lancés au Maroc dès 2016 prés de la Ville d’Oujda puis dans la région du Souss Massa. Par la suite, ANRAS Solidarités a développé des relations avec la Faculté en Sciences Humaines, Ibn Zhor d’Agadir.

Les voyages sont aussi des temps d’échanges sur des questions essentielles : la laïcité, l’éthique, la citoyenneté. Autant de thématiques qu’il est souvent difficile d’aborder au sein des institutions où pèsent les regards des autres jeunes.

Autant de déplacements physiques qui permettent un déplacement psychique, tant pour les jeunes accompagnés que pour les accompagnants, professionnels de l’action sociale, éducateurs et enseignants.

Marilyne GÉRARDI est actrice du secteur social depuis de nombreuses années, tout d’abord Éducatrice spécialisée, puis diplômée en Sociologie et Ingénieure en Sciences sociales.

Elle a travaillé en Guadeloupe mais surtout longuement en Lorraine, puis en région Parisienne et, depuis une dizaine d’années dans notre région, elle a été responsable de différentes structures sociales au cours de sa carrière professionnelle.

A ce jour, elle dirige le Pôle Social, Éducatif et Professionnel Olympe de Gouges pour l’ANRAS (Maison d’enfants et Centre éducatif professionnel) et elle est par ailleurs, Directrice Générale de l’Association Émile CLAPARÈDE de BÉZIERS où elle dirige trois structures du secteur social : Résidence Habitat Jeunes, Dispositifs d’Accueil de Femmes victimes de violence et Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile.

Marilyne GÉRARDI propose une contribution dans le cadre de ses activités ANRAS SOLIDARITÉS : « Chantiers Solidaires et Protection de l’Enfance, Les voyages ont des vertus pédagogiques »… Pour une Jeunesse engagée et Solidaire !

dernière mise à jour : 2022-05-04 par