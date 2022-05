LES ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – AMAZONES !, 9 juin 2022, .

LES ESTIVALES DE LA MALEPÈRE – AMAZONES !

2022-06-09 20:30:00 – 2022-06-09

« Amazones ! »

Dominique LARROQUE-LABORDE, Professeur de lettres à la retraite. Conférencière du Banquet du Livre à Lagrasse

Dominique LARROQUE-LABORDE Entre légende, histoire et anthropologie, elles sont un mythe vivace et fécond. La littérature (épique et historique) et l’art grecs et romains regorgent de représentations spectaculaires d’Amazones.

Des légendaires Atalante, Penthésilée, Hippolyte, Antiope jusqu’aux reines guerrières bien réelles Tomyris, Thalestris, aimée d’Alexandre ou Hypsicratia, compagne de Mithridate, les Amazones ont inspiré poètes et historiens anciens, et posé mille énigmes aux historiens et ethnologues contemporains.

Ont-elles existé en tant que « peuple » n’est plus tellement la question. L’archéologie, l’ethnologie modernes attestent de plus en plus l’existence de femmes guerrières, dans nombre de cultures différentes.

En partant d’Hérodote ou Plutarque, nous ferons un voyage qui, de l’Hellade et de la Scythie, nous mènera le long des rivages de la mer Noire, à travers les steppes d’Asie, jusqu’à la Chine, mais aussi en Afrique et en Amérique, grâce à des recherches et découvertes récentes. Et peut-être aussi du côté du cinéma et des séries…

La différence de genre au sein d’une société transcende l’opposition classique des sexes : les rôles n’ont jamais été aussi radicalement distribués qu’on nous l’a enseigné. Les Amazones, ce mythe sans cesse renouvelé, sont toujours là pour nous le rappeler…

Conseil de lecture : L’Enquête d’Hérodote (Folio), particulièrement le livre IV.

Dominique LARROQUE-LABORDE, professeur de lettres classiques à la retraite, a animé pendant plusieurs années un « atelier » de Littérature et civilisation grecques au Banquet du Livre de Lagrasse.

