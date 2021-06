Saint-GervaisSaint-Gervais Saint-Gervais Saint-Gervais Gard, Saint-Gervais Les estivales de la Gervoise Saint-Gervais Saint-Gervais Saint-GervaisSaint-Gervais Catégories d’évènement: Gard

Les estivales de la Gervoise Saint-Gervais Saint-Gervais, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-GervaisSaint-Gervais. Les estivales de la Gervoise 2021-07-10 – 2021-07-10 Quartier du Peyron Brasserie Etienne

Saint-Gervais Gard Brasserie Etienne Saint-Gervais Gard Saint-Gervais Soirées dansantes au coeur de la Brasserie Etienne et visite dégustation et vente de bière . Samedi 10 juillet – soirée rock avec Night Control Samedi 24 juillet – Soirée rock avec Liquid Conclusion Samedi 7 août : soirée variété française avec Jacques Sénégas Samedi 21 août :soirée blues rock avec Spy Drone Repas sur réservation assuré par Vincent Clérice (traiteur) et Kfé Vanille (restaurant) Infos et réservations au 06 62 88 03 71 +33 6 62 88 03 71 https://brasserie-etienne.com/ Droits libres dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Adresse Brasserie EtienneQuartier du Peyron