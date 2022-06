Les Estivales de la Fête des Jardins

2022-07-29 14:00:00 – 2022-08-14 18:30:00 De très nombreux ateliers vous sont proposés (en petits groupes de 6 à 10 personnes) : ateliers jardinage, vannerie, bois, art floral, dessin… Sur réservation directement auprès des intervenants ; début à 14h15, durée de 2h30 à 3h.

Visite du jardin, ventes de plantes, marchés de produits locaux, concerts et animations au jardin.

Ateliers sur inscription, concerts payants ; accès aux marchés et à la pépinière gratuits.

