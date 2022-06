Les estivales de Jarsy Jarsy Jarsy Catégories d’évènement: 73630

Jarsy

Les estivales de Jarsy Jarsy, 5 juin 2022, Jarsy. Les estivales de Jarsy Salle La Varrua Coeur du Village Jarsy

2022-06-05 – 2022-09-24 Salle La Varrua Coeur du Village

Jarsy 73630 Jarsy Vous aimez les marchés de créateurs, chiner, écouter de la musique, déguster des produits du terroir dans une ambiance conviviale ? « Les estivales de Jarsy » vous combleront de juin à septembre il y en aura pour tous les goûts. Salle La Varrua Coeur du Village Jarsy

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 73630, Jarsy Autres Lieu Jarsy Adresse Salle La Varrua Coeur du Village Ville Jarsy lieuville Salle La Varrua Coeur du Village Jarsy Departement 73630

Jarsy Jarsy 73630 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jarsy/

Les estivales de Jarsy Jarsy 2022-06-05 was last modified: by Les estivales de Jarsy Jarsy Jarsy 5 juin 2022 73630 Jarsy

Jarsy 73630