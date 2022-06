LES ESTIVALES DE CHAUMONT-PLAGE Chaumont, 9 juillet 2022, Chaumont.

LES ESTIVALES DE CHAUMONT-PLAGE

4, cours Marcel Baron Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Square du Boulingrin Chaumont

2022-07-09 – 2022-08-07

Square du Boulingrin Chaumont Haute-Marne

Chaumont Sable chaud et pédalos égaieront les journées des petits Chaumontais pendant que leurs parents et grands-parents pourront les regarder s’amuser, allongés sur leur transat.

Les sportifs ont rendez-vous au square du Boulingrin pour faire le plein d’activités avec des jeux en bois, lles tournois de pétanque, le terrain multi-beach, le mini golf, les jeux de raquettes et les tables de ping-pong. L’élastivol, le château gonflable et l’Accro Grimp reprennent également du service. Aussi des jeux style sumo ou rodéo fou et du crazy ping-pong …

Petits et grands pourront aussi faire travailler leurs méninges, seuls ou en famille, avec tout un assortiment de jeux traditionnels en bois et de jeux de société plus surprenants les uns que les autres. Ils pourront également laisser parler leur côté créatif lors d’ateliers menés par des professionnels.

L’opération « CHAUMONT PLAGE » s’intègre dans le dispositif des « ESTIVALES », qui s’étend du 1er juillet au 28 août, où plus de 60 dates mêlant animations, concerts, et spectacles sont prévues.

Programme sur Facebook et sur le site de la Ville de Chaumont

+33 3 25 30 59 93 http://www.ville-chaumont.fr/

