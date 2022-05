Les Estivales de Chalaux Chalaux, 28 juillet 2022, Chalaux.

Les Estivales de Chalaux Chalaux

2022-07-28 – 2022-07-30

Chalaux Nièvre Chalaux

30 EUR Concerts de musique baroque. Contact mairie.

Jeudi 28 juillet

19 h – Église de Chalaux

Vous avez dit… romantique ?

Un Happy Hour avec Schubert et ses lieders, interprétés par la mezzo-soprano Sylvie Bedouelle et le pianiste Denis Comtet,

et quelques pages instrumentales pour trio (violon-violoncelle-piano) :

Sylvie Bedouelle : mezzo

Patrizio Germone : violon

Claire Lamquet-Comtet : violoncelle

Denis Comtet : piano

Vendredi 29 juillet

18 h – Gîte du Pont – Apéro concert

J’avais cru qu’en vous aymant…

Sylvie Bedouelle et Pierre Riderknecht vous invitent à partager un moment de convivialité champêtre, au son de la voix et du

théorbe ! Découvrez de magnifiques airs baroques dans une version intimiste et privilégiée…

Sylvie Bedouelle : mezzo-soprano

Pierre Rinderknecht : théorbe

20 h – Église de Chalaux

Haëndel, maestro businessman – Concerti pour orgue et orchestre

Comment attirer le public vers les salles de concert ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, Haendel, compositeur de

génie, mais également homme d’affaire redoutable, a été confronté à cette problématique, et a tenté d’y apporter des

solutions musicales ! En effet, le concerto pour orgue (invention toute haendélienne !) s’est d’abord inscrit dans le cadre

de l’oratorio : dès 1735, Haendel, jouant de sa virtuosité et de ses qualités d’improvisateur pour meubler certains

entractes, s’était donné pour mission de ramener par ce biais un public au sein de la Royal Academy, qu’il dirige alors.

C’est donc un programme très marketing que propose l’Ensemble Hemiolia, accompagné pour l’occasion de l’organiste

Denis Comtet : découvrez les secrets de communication de Georg Friedrich Haendel !

Denis Comtet : orgue

Patrizio Germone, Cyrille Métivier : violons

Pamela Bernfeld : alto

Claire Lamquet-Comtet : violoncelle

Hubert Deflandre : contrebasse

Pierre Rinderknecht : théorbe

Samedi 30 juillet

18 h – église de Chalaux, concert suivi d’un apéritif à la mairie

Dans la tête de… Michel Legrand !

Francis Vidil : multi-instrumentiste

Dans la tradition des musiciens de l’Europe romantique, Francis Vidil – musicien très lié à la commune de Chalaux – créera

une grande fresque, mêlant œuvres du répertoire et paraphrases, un peu à la manière dont Liszt, pianiste mais aussi

organiste, aurait pu revisiter Chopin en évoluant de manière impromptue autour de son univers pianistique.

Dans ce parcours librement improvisé, jouant à son gré, simultanément ou séparément, l’Orgue, le Piano, la Trompette et les

Cloches, Francis Vidil donnera ses propres transcriptions à l’orgue des plus belles œuvres de Michel Legrand !

20 h –Eglise de Chalaux

Y’a plus de saisons ! – Antonio Vivaldi

Certaines œuvres ont un secret… Les quatre saisons de Vivaldi n’ont pas pris une ride en presque 300 ans !

Ces quatre concertos sont certainement l’œuvre pour violon la plus connue du répertoire. Chaque saison plonge le

spectateur au cœur des éléments naturels : voici les vents qui s’agitent, le tonnerre qui gronde, la chaleur du soleil qui

terrasse, les oiseaux qui chantent, les taons qui piquent, la pluie qui tombe… Le programme proposé mêle des extraits

choisis de cette œuvre-phare avec d’autres surprises musicales rendant hommage à la nature.

Il paraît qu’il n’y a plus de saisons ? Avec ce programme, ressentez le printemps, l’été, l’automne et l’hiver de tout votre

être !

Patrizio Germone : violon

Claire Lamquet-Comtet : violoncelle

Pierre Rinderknecht : théorbe

Hubert Deflandre : contrebasse

+33 3 86 22 67 80

Concerts de musique baroque. Contact mairie.

Jeudi 28 juillet

19 h – Église de Chalaux

Vous avez dit… romantique ?

Un Happy Hour avec Schubert et ses lieders, interprétés par la mezzo-soprano Sylvie Bedouelle et le pianiste Denis Comtet,

et quelques pages instrumentales pour trio (violon-violoncelle-piano) :

Sylvie Bedouelle : mezzo

Patrizio Germone : violon

Claire Lamquet-Comtet : violoncelle

Denis Comtet : piano

Vendredi 29 juillet

18 h – Gîte du Pont – Apéro concert

J’avais cru qu’en vous aymant…

Sylvie Bedouelle et Pierre Riderknecht vous invitent à partager un moment de convivialité champêtre, au son de la voix et du

théorbe ! Découvrez de magnifiques airs baroques dans une version intimiste et privilégiée…

Sylvie Bedouelle : mezzo-soprano

Pierre Rinderknecht : théorbe

20 h – Église de Chalaux

Haëndel, maestro businessman – Concerti pour orgue et orchestre

Comment attirer le public vers les salles de concert ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, Haendel, compositeur de

génie, mais également homme d’affaire redoutable, a été confronté à cette problématique, et a tenté d’y apporter des

solutions musicales ! En effet, le concerto pour orgue (invention toute haendélienne !) s’est d’abord inscrit dans le cadre

de l’oratorio : dès 1735, Haendel, jouant de sa virtuosité et de ses qualités d’improvisateur pour meubler certains

entractes, s’était donné pour mission de ramener par ce biais un public au sein de la Royal Academy, qu’il dirige alors.

C’est donc un programme très marketing que propose l’Ensemble Hemiolia, accompagné pour l’occasion de l’organiste

Denis Comtet : découvrez les secrets de communication de Georg Friedrich Haendel !

Denis Comtet : orgue

Patrizio Germone, Cyrille Métivier : violons

Pamela Bernfeld : alto

Claire Lamquet-Comtet : violoncelle

Hubert Deflandre : contrebasse

Pierre Rinderknecht : théorbe

Samedi 30 juillet

18 h – église de Chalaux, concert suivi d’un apéritif à la mairie

Dans la tête de… Michel Legrand !

Francis Vidil : multi-instrumentiste

Dans la tradition des musiciens de l’Europe romantique, Francis Vidil – musicien très lié à la commune de Chalaux – créera

une grande fresque, mêlant œuvres du répertoire et paraphrases, un peu à la manière dont Liszt, pianiste mais aussi

organiste, aurait pu revisiter Chopin en évoluant de manière impromptue autour de son univers pianistique.

Dans ce parcours librement improvisé, jouant à son gré, simultanément ou séparément, l’Orgue, le Piano, la Trompette et les

Cloches, Francis Vidil donnera ses propres transcriptions à l’orgue des plus belles œuvres de Michel Legrand !

20 h –Eglise de Chalaux

Y’a plus de saisons ! – Antonio Vivaldi

Certaines œuvres ont un secret… Les quatre saisons de Vivaldi n’ont pas pris une ride en presque 300 ans !

Ces quatre concertos sont certainement l’œuvre pour violon la plus connue du répertoire. Chaque saison plonge le

spectateur au cœur des éléments naturels : voici les vents qui s’agitent, le tonnerre qui gronde, la chaleur du soleil qui

terrasse, les oiseaux qui chantent, les taons qui piquent, la pluie qui tombe… Le programme proposé mêle des extraits

choisis de cette œuvre-phare avec d’autres surprises musicales rendant hommage à la nature.

Il paraît qu’il n’y a plus de saisons ? Avec ce programme, ressentez le printemps, l’été, l’automne et l’hiver de tout votre

être !

Patrizio Germone : violon

Claire Lamquet-Comtet : violoncelle

Pierre Rinderknecht : théorbe

Hubert Deflandre : contrebasse

Chalaux

dernière mise à jour : 2022-05-11 par