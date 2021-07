Bias Bias Bias, Lot-et-Garonne Les estivales de Bias Bias Bias Catégories d’évènement: Bias

Lot-et-Garonne

Les estivales de Bias Bias, 8 août 2021-8 août 2021, Bias. Les estivales de Bias 2021-08-08 10:30:00 – 2021-08-08 23:00:00 Rue Clémentine Steef CHATEAU DE SENELLES

Bias Lot-et-Garonne De 10h30 à 11h30 : Zumba par Jessie (Association de Gym de Bias)

De 14h à 17h30 : visites guidées du château aux assiettes, et atelier poterie

A partir de 19 h : soirée café-théâtre, « L’aborigène des coteaux », par Bruno RAPIN (restauration rapide sur place). De 10h30 à 11h30 : Zumba par Jessie (Association de Gym de Bias)

