Les Estivales de Bellegarde : spectacle “Vachement belle” Les granges, 16 septembre 2022, Bellegarde.

Les Estivales de Bellegarde : spectacle “Vachement belle”

Les granges, le vendredi 16 septembre à 20:30

“Vachement belle” est un spectacle écrit et interprété par la comédienne rurale Véronique Blot dans lequel elle rend un hommage drôle et émouvant aux agriculteurs et à la vache ferrandaise. Sur réservation (places limitées)

Les granges Cour d’Antin, Bellegarde Bellegarde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-16T20:30:00 2022-09-16T22:00:00