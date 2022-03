Les Estivales de Bellegarde : spectacle “Fée du pain” Bellegarde Bellegarde Catégories d’évènement: Bellegarde

Bellegarde Loiret Bellegarde Loiret “Fée du pain” est un spectacle intergénérationnel avec dégustation de pains à l’issue. Par la Compagnie Allo Maman Bobo. “Fée du pain” est un spectacle intergénérationnel avec dégustation de pains à l’issue. Par la Compagnie Allo Maman Bobo. culture@bellegarde45.fr +33 2 38 90 45 78 “Fée du pain” est un spectacle intergénérationnel avec dégustation de pains à l’issue. Par la Compagnie Allo Maman Bobo. Mairie de Bellegarde

