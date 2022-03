Les Estivales de Baranoux Saint-Senoux, 3 juillet 2022, Saint-Senoux.

Les Estivales de Baranoux Saint-Senoux

2022-07-03 – 2022-07-03

Saint-Senoux Ille-et-Vilaine Saint-Senoux

Le bar-épicerie-spectacle Baranoux vous accueille chaque dimanche de l’été dans son jardin lors de journées conviviales et festives.

Vous pourrez y découvrir des concerts, spectacles et ateliers pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Restauration et buvette sur place.

Programmation à découvrir sur le site internet ou Facebook de la coopérative.

contact@baranoux.fr +33 6 79 74 40 86 http://www.baranoux.fr/

Le bar-épicerie-spectacle Baranoux vous accueille chaque dimanche de l’été dans son jardin lors de journées conviviales et festives.

Vous pourrez y découvrir des concerts, spectacles et ateliers pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Restauration et buvette sur place.

Programmation à découvrir sur le site internet ou Facebook de la coopérative.

Saint-Senoux

dernière mise à jour : 2022-03-21 par