Les Estivales de Baranoux
18 rue des bateliers, 2 juillet 2023, Saint-Senoux

Tous les dimanches de l’été, dans le jardin de Baranoux, des spectacles, animations, concerts !!

L’entrée est toujours libre et la majorité de nos animations sont gratuites, certains ateliers/cours sont payants. Pour tous les spectacles et concerts la participation au chapeau est mise en place, elle nous aide à rémunérer le plus justement possible les artistes !! Merci pour votre soutien et participation !

Plus d’informations sur notre site et sur Facebook.

contact@baranoux.fr +33 7 82 00 21 84 http://baranoux.fr/

