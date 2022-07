Les estivales d’artenetra 2022 – Violon et piano Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Les estivales d'artenetra 2022 – Violon et piano Celles-sur-Belle, 5 août 2022, Celles-sur-Belle.

Abbaye de Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

2022-08-05 19:30:00 – 2022-08-05 21:30:00

Deux-Sèvres Celles-sur-Belle 10 EUR Les Estivales Artenetra c’est un festival de musique

classique et contemporaine dans l’abbaye royale de Celles-

Andrey Baranov, violon

Suzana Bartal, piano Andrey Baranov, 1er grand prix du concours Reine Elisabeth et Suzana Bartal, pianiste fidèle d'ArtenetrA, nous proposent un programme autour de la 3e sonate pour violon et piano de Brahms. Programme : Tartini, Brahms, Tanguy, Ravel

classique et contemporaine dans l’abbaye royale de Celles-

sur-Belle et dans plusieurs lieux des Deux-Sèvres. Les Estivales Artenetra c’est un festival de musique

classique et contemporaine dans l’abbaye royale de Celles-

sur-Belle et dans plusieurs lieux des Deux-Sèvres. Andrey Baranov, violon

Suzana Bartal, piano Andrey Baranov, 1er grand prix du concours Reine Elisabeth et Suzana Bartal, pianiste fidèle d’ArtenetrA, nous proposent un programme autour de la 3e sonate pour violon et piano de Brahms. Programme : Tartini, Brahms, Tanguy, Ravel Festivakl Artenetra

Celles-sur-Belle

