Les estivales d’artenetra 2022 – Les bons Becs revisitent la musique classique

2022-08-01 19:30:00 – 2022-08-01 21:30:00 10 EUR Les Estivales Artenetra c’est un festival de musique

classique et contemporaine dans l’abbaye royale de Celles-

sur-Belle et dans plusieurs lieux des Deux-Sèvres. Les Bons Becs – Quatuor de clarinettes et percussions Les Bons Becs revisitent les répertoires de la musique classique, des musiques tradionnelles et populaires. Musiciens virtuoses, parfois facétieux, parfois danseurs, Les Bons Becs, autour de la personnalité rayonnante de Florent Héau, ne cessent de surprendre. Les Estivales Artenetra c’est un festival de musique

