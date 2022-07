Les estivales d’artenetra 2022 – Duo de musique et jonglage

Les estivales d’artenetra 2022 – Duo de musique et jonglage, 3 août 2022, . Les estivales d’artenetra 2022 – Duo de musique et jonglage



2022-08-03 19:30:00 – 2022-08-03 21:30:00 EUR Les Estivales Artenetra c’est un festival de musique

classique et contemporaine dans l’abbaye royale de Celles-

sur-Belle et dans plusieurs lieux des Deux-Sèvres. Fabrice Bihan, violoncelle

Vincent de Lavenère, jongleur Un duo où la musique se regarde et le jonglage s’écoute, dans une magnifique complicité de balles et de cordes, de lignes et de mélodies. Les Estivales Artenetra c’est un festival de musique

