Les estivales d’artenetra 2022 – Comment Mozart vient aux enfants

Les estivales d’artenetra 2022 – Comment Mozart vient aux enfants, 29 juillet 2022, . Les estivales d’artenetra 2022 – Comment Mozart vient aux enfants



2022-07-29 – 2022-07-29 EUR Les Estivales Artenetra c’est un festival de musique

classique et contemporaine dans l’abbaye royale de Celles-

sur-Belle et dans plusieurs lieux des Deux-Sèvres. Comment Mozart vient aux enfants… Ce spectacle évoque certains épisodes de l’enfance de Mozart. Les musiques qui ponctuent le spectacle sont courtes, reprenant des airs connus : la Marche turque, le premier mouvement de la symphonie n°40, l’ouverture de la Flûte enchantée, la Petite Musique de Nuit… • Christel Rayneau, flûte

• Nathanaëlle Marie, violon

• Laurent Camatte, alto

• Christophe Beau, violoncelle

• Benjamin Bernard, récitant Les Estivales Artenetra c’est un festival de musique

classique et contemporaine dans l’abbaye royale de Celles-

sur-Belle et dans plusieurs lieux des Deux-Sèvres. Les Estivales Artenetra c’est un festival de musique

classique et contemporaine dans l’abbaye royale de Celles-

sur-Belle et dans plusieurs lieux des Deux-Sèvres. Comment Mozart vient aux enfants… Ce spectacle évoque certains épisodes de l’enfance de Mozart. Les musiques qui ponctuent le spectacle sont courtes, reprenant des airs connus : la Marche turque, le premier mouvement de la symphonie n°40, l’ouverture de la Flûte enchantée, la Petite Musique de Nuit… • Christel Rayneau, flûte

• Nathanaëlle Marie, violon

• Laurent Camatte, alto

• Christophe Beau, violoncelle

• Benjamin Bernard, récitant dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville