Les estivales d’artenetra 2022 – Atelier pour les enfants Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Les estivales d’artenetra 2022 – Atelier pour les enfants Celles-sur-Belle, 3 août 2022, Celles-sur-Belle. Les estivales d’artenetra 2022 – Atelier pour les enfants

Abbaye de Celles-sur-Belle Salle de réfectoire Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Salle de réfectoire Abbaye de Celles-sur-Belle

2022-08-03 – 2022-08-03

Salle de réfectoire Abbaye de Celles-sur-Belle

Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres EUR Les Estivales Artenetra c’est un festival de musique

classique et contemporaine dans l’abbaye royale de Celles-

sur-Belle et dans plusieurs lieux des Deux-Sèvres. Fabrice Bihan et Vincent de Lavenère proposent un atelier-rencontre avec les enfants Les Estivales Artenetra c’est un festival de musique

classique et contemporaine dans l’abbaye royale de Celles-

sur-Belle et dans plusieurs lieux des Deux-Sèvres. Les Estivales Artenetra c’est un festival de musique

classique et contemporaine dans l’abbaye royale de Celles-

sur-Belle et dans plusieurs lieux des Deux-Sèvres. Fabrice Bihan et Vincent de Lavenère proposent un atelier-rencontre avec les enfants Salle de réfectoire Abbaye de Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Autres Lieu Celles-sur-Belle Adresse Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Salle de réfectoire Abbaye de Celles-sur-Belle Ville Celles-sur-Belle lieuville Salle de réfectoire Abbaye de Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Departement Deux-Sèvres

Les estivales d’artenetra 2022 – Atelier pour les enfants Celles-sur-Belle 2022-08-03 was last modified: by Les estivales d’artenetra 2022 – Atelier pour les enfants Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 3 août 2022 Abbaye de Celles-sur-Belle Salle de réfectoire Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres