Les estivales d’artenetra 2022

2022-07-21 20:30:00 – 2022-07-21 22:30:00 EUR 10 Les Estivales Artenetra c’est un festival de musique

classique et contemporaine dans l’abbaye royale de Celles-

sur-Belle et dans plusieurs lieux des Deux-Sèvres. Anne Queffelec se produit régulièrement sur des scènes

plus intimistes et nous fera l’honneur d’être présente cette

année en l’église de Vaussais Renseignements au : 05 49 07 60 53 Les Estivales Artenetra c’est un festival de musique

Renseignements au : 05 49 07 60 53

