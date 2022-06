Les Estivales d’Artenetra 16ème édition- conférence et concert de Fedor Rudin Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Depuis 2007, ArtenetrA développe son projet artistique dans l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle et dans plusieurs lieux remarquables du sud Deux-Sèvres. Chaque été, Les Estivales d’ArtenetrA propose un cycle de concerts de musique classique. Le très haut niveau des artistes invités, la disponibilité de chacun et la convivialité font d’ArtenetrA un festival d’été recherché. Dimanche 24 juillet à l’Eglise Saint Hilaire 16h Conférence sur les Églises romanes

17h Concert de Fedor Rudin. Violon solo de l’orchestre philharmonique de Vienne de 2018 à 2021, Fedor Rudin propose un programme virtuose autour de la 3e partita de Bach. Gratuit Rue du Pont Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire Melle

