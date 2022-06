Les Estivales d’Artenetra – 16ème édition : Concert d’Agnès Jaoui Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Les Estivales d'Artenetra – 16e édition Du 24 juillet au 4 août à Melle Depuis 2007, ArtenetrA développe son projet artistique dans l'Abbaye Royale de Celles-sur-Belle et dans plusieurs lieux remarquables du sud Deux-Sèvres. Chaque été, Les Estivales d'ArtenetrA propose un cycle de concerts de musique classique. Le très haut niveau des artistes invités, la disponibilité de chacun et la convivialité font d'ArtenetrA un festival d'été recherché. Samedi 30 juillet à 20h30 à l'Espace Goirand à Melle Concert d'Agnès Jaoui, entourée de cinq musiciens. La célèbre actrice/réalisatrice est également chanteuse. Elle nous emmène dans un voyage musical et revisite les mélodies populaires d'Amérique du sud en compagnie d'un trio à cordes, d'une flûte, d'une guitare et d'un bandonéon. Gratuit

