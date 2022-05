Les Estivales d’Arnaga, 13 août 2022, .

Les Estivales d’Arnaga

2022-08-13 21:00:00 – 2022-08-13

Concert Alexander Big Bang.

Créé en 1998, l’Alexander big-band est un orchestre de jazz qui s’inspire des grands modèles américains, Count Basie , Duke Ellington…

Cet ensemble est composé de 20 musiciens amateurs et d’une chanteuse, tous issus de la région, et liés par la passion commune du jazz. Il est dirigé par Arnaud Labastie, pianiste de jazz et directeur de l’école Municipale de musique de tarnos.

L’orchestre dégage à chacune de ses prestations une ambiance conviviale et festive qui séduit les amateurs de jazz comme les profanes.

Il s’est produit à l’occasion de nombreux évènements (Biarritz, Bidart, Luna Negra, Swing Fiesta, jazz en mars etc.)

Invité exceptionnel : Dany Doriz : Disciple du célèbre vibraphoniste Lionel Hampton, sa vélocité et son sens de l’harmonie en font une figure emblématique du jazz en France.

Réservation fortement conseillée auprès de l’Office de tourisme.

Concert Alexander Big Bang.

Créé en 1998, l’Alexander big-band est un orchestre de jazz qui s’inspire des grands modèles américains, Count Basie , Duke Ellington…

Cet ensemble est composé de 20 musiciens amateurs et d’une chanteuse, tous issus de la région, et liés par la passion commune du jazz. Il est dirigé par Arnaud Labastie, pianiste de jazz et directeur de l’école Municipale de musique de tarnos.

L’orchestre dégage à chacune de ses prestations une ambiance conviviale et festive qui séduit les amateurs de jazz comme les profanes.

Il s’est produit à l’occasion de nombreux évènements (Biarritz, Bidart, Luna Negra, Swing Fiesta, jazz en mars etc.)

Invité exceptionnel : Dany Doriz : Disciple du célèbre vibraphoniste Lionel Hampton, sa vélocité et son sens de l’harmonie en font une figure emblématique du jazz en France.

Réservation fortement conseillée auprès de l’Office de tourisme.

+33 5 59 29 70 25

Concert Alexander Big Bang.

Créé en 1998, l’Alexander big-band est un orchestre de jazz qui s’inspire des grands modèles américains, Count Basie , Duke Ellington…

Cet ensemble est composé de 20 musiciens amateurs et d’une chanteuse, tous issus de la région, et liés par la passion commune du jazz. Il est dirigé par Arnaud Labastie, pianiste de jazz et directeur de l’école Municipale de musique de tarnos.

L’orchestre dégage à chacune de ses prestations une ambiance conviviale et festive qui séduit les amateurs de jazz comme les profanes.

Il s’est produit à l’occasion de nombreux évènements (Biarritz, Bidart, Luna Negra, Swing Fiesta, jazz en mars etc.)

Invité exceptionnel : Dany Doriz : Disciple du célèbre vibraphoniste Lionel Hampton, sa vélocité et son sens de l’harmonie en font une figure emblématique du jazz en France.

Réservation fortement conseillée auprès de l’Office de tourisme.

dernière mise à jour : 2022-05-02 par