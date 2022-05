Les Estivales d’Arnaga

Les Estivales d’Arnaga, 12 août 2022, . Les Estivales d’Arnaga

2022-08-12 21:00:00 – 2022-08-12 Théâtre “Cyrano de Bergerac” par la Ben Compagnie. Cyrano aime follement Roxane, mais cette dernière lui préfère Christian. Le premier est laid, le second d’une beauté ravageuse. Tous deux vont s’entendre pour séduire Roxane. Nous voulons célébrer, en Rostand, le poète, car si l’histoire de Cyrano est extra-ordinaire, elle n’en reste pas moins une œuvre poétique de premier plan. Cette démesure nécessite un esprit de troupe et une énergie collective indispensable. Mise en scène : Damien Gouy / Benjamin Kerautret

Avec : Caroline Guisset, Christophe Faure, Damien Gouy, Alexis Hauchard, Benjamin Kerautret, Frédéric Martin et Stéphane Otéro.

