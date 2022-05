Les Estivales d’Arnaga

Les Estivales d’Arnaga, 11 août 2022, . Les Estivales d’Arnaga

2022-08-11 – 2022-08-11 Théâtre “la Cantatrice Chauve” par le Théâtre de la Huchette. Une autopsie de la société contemporaine par le truchement de propos ridicules de banalité que tiennent deux couples.

La Cantatrice Chauve d’Eugène Ionesco est créée par Nicolas Bataille au Théâtre des Noctambules le 10 mai 1950. Le 20 février 1951, La Leçon, la seconde pièce d’Eugène Ionesco, mise en scène par Marcel Cuvelier, est montée au Théâtre de Poche. L’accueil est très mitigé mais lorsque ces deux pièces s’unissent une seconde fois le 16 février 1957 au Théâtre de La Huchette, l’incroyable se produit. Le Tout-Paris se presse pour découvrir cet objet théâtral non identifié. Depuis près de soixante ans, le spectacle Ionesco est devenu une institution. De : Eugène Ionesco / Mise en scène par : Nicolas Bataille / Durée : 1h.

Les Estivales de théâtre d'Arnaga dernière mise à jour : 2022-05-02

