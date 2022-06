LES ESTIVALES : Dans les secrets de la Gare – visite expérience

2022-07-15 – 2022-07-15 EUR 10 10 Visiter la gare Robert Doisneau ? Oui mais différemment ! Venez toucher, sentir, ressentir pour découvrir la gare et les photos de Robert Doisneau « autrement ». A partir de 10 ans.

Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.

