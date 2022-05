LES ESTIVALES : Course d’orientation nature Salignac-Eyvigues, 28 juillet 2022, Salignac-Eyvigues.

LES ESTIVALES : Course d’orientation nature Sentier des Fontaines Eyvigues Salignac-Eyvigues

2022-07-28 10:00:00 – 2022-07-28 12:30:00 Sentier des Fontaines Eyvigues

Salignac-Eyvigues Dordogne

5 5 EUR Prenez votre sac-à-dos et vos baskets pour partir à la recherche du trésor du Sentier des Fontaines. Lors de ce jeu de piste, vous découvrirez la faune et la flore de cette forêt magique. Notre animateur nature Patrick vous aidera dans cette quête, et vous livrera certains secrets des animaux et des végétaux qui peuplent nos bois.

A partir de 6 ans.

dernière mise à jour : 2022-05-20