2022-07-22

Guilvinec 29730 Soirée fest-noz et bretonne avec les groupe Leoned Fall. et O’Tridal.G ratuit et en plein air. Buvette et restauration. Leoned Fall est composé d’un couple de chanteurs de kan ha diskan, et d’instrumentistes. Ils jouent principalement de la musique à danser et se produisent en fest-noz. O’Tridal s’est fait, en moins de trois années d’existence, un joli renom dans le who’s who du paysage musical armoricain. Bretonne, sa musique l’est assurément mais ouverte avec générosité aux influences qui ont jalonnées les riches parcours de ses protagonistes. +33 2 98 58 10 21 Soirée fest-noz et bretonne avec les groupe Leoned Fall. et O’Tridal.G ratuit et en plein air. Buvette et restauration. Leoned Fall est composé d’un couple de chanteurs de kan ha diskan, et d’instrumentistes. Ils jouent principalement de la musique à danser et se produisent en fest-noz. O’Tridal s’est fait, en moins de trois années d’existence, un joli renom dans le who’s who du paysage musical armoricain. Bretonne, sa musique l’est assurément mais ouverte avec générosité aux influences qui ont jalonnées les riches parcours de ses protagonistes. Guilvinec

