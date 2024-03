Les Estivales Concert Céline Dion tribute Obernai, samedi 3 août 2024.

Concert spectacle organisé par le Comité des Fêtes. En vedette l’artiste Flobel sosie de Céline Dion, accompagnée de 4 musiciens et 4 danseuses, qui interprétera des airs connus de la diva mondiale.

Début : 2024-08-03 19:00:00

fin : 2024-08-03 23:59:00

Place du Marché

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est info@tourisme-obernai.fr

