Compagnie Les P’tits bras. Tout public – durée : 1h. Gratuit. +33 2 33 60 21 53 Cirque baroque / voltige / trapèze et humour. Entre deux changements de costumes, vous frissonnerez de plaisir pour quelques menuets sur fil de fer et autres fioritures humoristiques.

dernière mise à jour : 2021-06-29 par

